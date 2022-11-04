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خاص: طواقم حكام مباريات اليوم في الدرجتين الممتازة والأولى

04 نوفمبر 2022 . الساعة 01:56 بتوقيت القدس
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طاقم حكام
غزة / مؤمن الكحلوت:

كشفت مصادر مُطلعة من لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، عن طواقم حكام مباريات اليوم الجمعة في الجولة الثامنة من دوري الدرجتين الممتازة والأولي.

وسيقود الحكم هاني مسمح مباراة اتحاد الشجاعية واتحاد خانيونس على أن يُساعده محمود أبو حصيرة ومروان خطاب، وعبدالله أبو عشيبة حكماً رابعاً.

وأسندت لجنة الحكام مباراة شباب الزوايدة وشباب خانيونس للحكم الدولي محمد أبو شهلا، على أن يُساعده على الخطوط محمود الصواف ومحمد السدودي، وعبد السلام أبو سليسل رابعاً.

وسيُدير الحكم يوسف بركات مباراة الأقصى وأهلي بيت حانون، على أن يُساعده محمد النجار ونادر أبو هجرس، ومحمود أبو مصطفى رابعاً.

وكلفت لجنة الحكام الحكم عاهد المصري بإدارة مباراة الأهلي وخدمات خانيونس، على أن يُساعده فادي السمهوري وعبد الرحمن زقوت، ويوسف قشطة رابعاً.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#حكام اليوم

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