قمة مشتعلة تجمع هلال القدس بالظاهرية والأمعري يسعى للتعويض أمام الثقافي

غزة/ وائل الحلبي:

ستكون أنظار جماهير كرة القدم الفلسطينية بشكل عام وفي الضفة الغربية على وجه الخصوص مصوبة على ستاد الشهيد فيصل الحسيني، والذي يشهد قمة تجمع هلال القدس وضيفه الظاهرية في افتتاح الجولة التاسعة من دوري "ooredoo" للمحترفين لكرة القدم لأندية الضفة الغربية 2022/2023.

بدوره يسعى الأمعري للخروج من أزمة النتائج السلبية عندما يلتقي ضيفه ثقافي طولكرم على نفس الملعب.

هلال القدس متصدر ترتيب البطولة يريد الحفاظ على صدارته ومواصلة انتصاراته للجولة الخامسة على التوالي وتفادي التعثر خاصة في ظل تساويه مع الظاهرية برصيد النقاط حيث يملك كل منهم 19 نقطة في رصيده مع تفوق الهلال بفارق الأهداف.

القوة الهجومية للفريقين ستكون محل اختبار في مباراة اليوم والتي ستلعب دور كبير في تحديد الفريق الذي سيحصد النقاط الثلاثة.

نتيجة التعادل ستجعل الفريقين في حالة شراكة من حيث النقاط مع استمرار تفوق الهلال بفارق الأهداف، لكن كل فريق سيعمل على خطف الفوز وفض الشراكة للانفراد بالصدارة.

الأمعري يسعى إلى إيقاف سلسلة النتائج السلبية التي ترافقه منذ بداية البطولة، حيث خسر الفريق في خمسة مباريات وتعادل في ثلاثة ولم يحقق أي فوز، ليحتل المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط، وهو معدل ضعيف بالنسبة للفريق الطامح للابتعاد عن مراكز الخطر.

بدوره يسعى الثقافي للحفاظ على صحوته وتحقيق فوز جديد يثبت حالة الاستقرار التي يعيشها الفريق في أخر جولتين، ليتقدم الفريق نحو المركز السادس برصيد 14 نقطة ويريد الحفاظ على عودته لسكة الانتصارات من جديد.

المصدر / فلسطين أون لاين