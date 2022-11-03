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توتر في سجني "عوفر" و"النقب" عقب نقل الأسير رائد ريان إلى "النقب"

03 نوفمبر 2022 . الساعة 21:41 بتوقيت القدس
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الاحتلال من الاتفاق مع الأسير رائد ريان وعمل على نقله من سجن عوفر إلى سجن النقب (صورة أرشيفية)

أفاد نادي الأسير، مساء اليوم الخميس، بأنّ حالة من التوتر تسود في سجني "عوفر"، و"النقب" على خلفية نقل الأسير الإداري رائد ريان إلى سجن "النقب" تعسفيًّا.

وقال النادي إنّ حالة سادت من التوتر في سجني "عوفر"، و"النقب" عقب نقل ريان إلى سجن النقب تعسفيًّا، واستمرار تنصل إدارة السجون من الاتفاق الخاص بقضيته.

يُذكر أنّ ريان من بلدة بيت دقو/ القدس ، خاض إضرابًا عن الطعام لمدة 113 يومًا، وعلّقه بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري على مدة محددة، إلا أنّ مخابرات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداريٍّ جديد بحقّه لمدة ستة شهور.

يُشار أنه معتقل منذ الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر أيلول الماضي 800 معتقل، بينهم على الأقل 6 أطفال، وأسيرتان.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الاحتلال #الأسير رائد ريان

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