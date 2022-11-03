إصابة مستوطنة بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار بالخليل

أصيبت مستوطنة بجراح خطيرة جدا، مساء اليوم الخميس، جراء إطلاق نار من قناص فلسطيني، في مستوطنة "كريات أربع" قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن مصادر طبية تأكيدها أن إصابة المستوطنة ميئوس منها، وأن الأطباء يكافحون لإنعاش المستوطنة التي أصيبت بنيران فلسطينية من عمق الخليل.

وفور إعلان الاحتلال عن تحقيقاته الأولية بإصابة المستوطنة برصاص قناص، اقتحم جنود الاحتلال منطقة مفرق أبو الحلاوة شرقي الخليل وباشروا في الاستيلاء على أجهزة تسجيلات الكاميرات، وسط انتشار عسكري مكثف.

وتأتي عملية القنص، بعد أيام من قتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار بطولية نفذها المقاوم الشهيد محمد كامل الجعبري، في مستوطنة "كريات أربع".

وشهدت الضفة الغربية والقدس، تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أعمال المقاومة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وسجل مركز معلومات فلسطين "معطى" 1999 عملا مقاوماً، أسفرت عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح (81) آخرين بجراح مختلفة.

المصدر / وكالات