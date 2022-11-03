قمتان في الدرجتين الممتازة والأولى أبرز مباريات الجمعة

غزة/ وائل الحلبي:

تنطلق يوم غد الجمعة منافسات الجولة التاسعة في دوري الدرجتين الممتازة والأولى، حيث تقام 4 مباريات في افتتاح الجولة.

دوري الدرجة الممتازة

اتحاد الشجاعية x اتحاد خانيونس

على ملعب اليرموك تترقب جماهير الشجاعية واتحاد خانيونس القمة التي تجمع الفريقين، ويسعى فيها كلُّ فريق لتحقيق الانتصار خاصة أصحاب الأرض الطامحين لاستعادة التوازن بعد غياب الانتصارات عنهم في آخر 4 مباريات.

ويملك الفريقان نفس الرصيد 12 نقطة لكل منهما، لكن اتحاد خانيونس يتفوق بفارق الأهداف محتلًّا المركز الرابع، وهذا ما يجعله يملك الحافز لتحقيق الفوز وتذليل الفارق مع شباب رفح المتصدر برصيد 17 نقطة.

شباب الزوايدة x شباب خانيونس

يستقبل شباب الزوايدة نظيره شباب خانيونس في مباراة تجري بين الفريقين على ملعب الدرة، ويأمل أصحاب الأرض أن تكون بداية لتصحيح مسار الفريق الذي يعاني من تدهور في النتائج منذ بداية الموسم أدّت لاحتلاله المركز الثاني عشر والأخير برصيد 3 نقاط.

بدوره يتطلع شباب خانيونس للاقتراب من مراكز المقدمة خاصة مع صحوة الفريق التي جعلته يحتل المركز السابع برصيد 10 نقاط، وسيكون مرشحًا للتقدم في الترتيب حال فوزه على الزوايدة.

دوري الدرجة الأولى

أهلي غزة x خدمات خانيونس

تشتعل المنافسة على صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى عندما يلتقي أهلي غزة وضيفه خدمات خانيونس على ملعب فلسطين، والتي تُعدُّ قمة منافسات الجولة التاسعة.

أصحاب الأرض يدخلون اللقاء من أجل اقتناص الصدارة والتفوق على ضيفهم، حيث يملك الأهلي في رصيده 17 نقطة في المركز الثاني، فيما يملك خدمات خانيونس 19 نقطة في صدارة الترتيب ويريد العودة بالنقاط الثلاث من أمام أهلي غزة وتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه.

الأقصى x بيت حانون الأهلي

على ملعب النصيرات يستقبل الأقصى ضيفه بيت حانون الأهلي، في اختبار صعب على الفريقين الباحثين عن الانتصار مع اختلاف مواقعهما في سلم الترتيب.

الأقصى يسعى لتحقيق أول انتصاراته والخروج من دوامة النتائج السلبية التي جعلته يحتل المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 5 نقاط، فيما يريد الحوانين تعزيز مكانتهم في مربع المنافسة على الصعود مع تواجد الفريق في المركز الرابع برصيد 13 نقطة.