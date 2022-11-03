الإفراج عن الأسير سفيان جمجوم بعد اعتقال 8 أشهر

أفرجت قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، عن الأسير سفيان جمجوم من الخليل، بعد اعتقال 8 شهور في سجون الاحتلال.

وكانت قد اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سفيان جمجوم، بعد دهم وتفتيش منزله في الخليل مطلع شهر مارس الماضي.

وأمضى المحرر جمجوم 20 سنة في سجون الاحتلال.

ووجهت عائلة جمجوم أصابع الاتهام إلى السلطة في رام الله بالتسبب باعتقاله لدى قوات الاحتلال، التي داهمت منزله في الخليل قبل عدة أيام.

وقالت العائلة في حينه إن تحذيرات وصلت إلى سفيان من جهاز المخابرات التابع للسلطة تطالبه بعدم الكتابة والحديث في الموضوعات العامة والسياسية، معتبرة ذلك مثابة تحريض على السلطة.

وذكرت العائلة أن السلطة تواصل قطع راتب الأسير جمجوم منذ أكثر من 16 عاما، رغم أنه أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 20 عاما.

وخاض الأسير جمجوم عدة إضرابات مفتوحة عن الطعام للمطالبة بحقه الذي كفله القانون، وقد تلقى وعد بإعادته من رئيس حكومة رام الله محمد اشتية دون أن يتم تطبيق القرار.

المصدر / فلسطين أون لاين