إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل وطولكرم

أصيب عدد من المواطنين باختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في طولكرم والخليل مساء اليوم الخميس.

واعتقلت قوات الاحتلال، شابا وأصابت آخرين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت في مدينة الخليل ومخيم العروب.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأطلق جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، فيما جرى اعتقال شاب، لم تعرف هويته بعد.

وفي مخيم العروب شمال الخليل، أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز صوب المواطنين خلال مواجهات اندلعت على مدخل المخيم، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وفي طولكرم، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال اليوم، في محيط مصانع "جيشوري" الاستيطانية الجاثمة غرب المدينة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين