تأجيل مباراة ثالثة في دوري الدرجة الأولى بغزة

غزة/ وائل الحلبي:

أعلن اتحاد كرة القدم عن تأجيل ثلاثة مباريات في إطار الجولة التاسعة من دوري الدرجتين الأولى والثانية، بعد وفاة اللاعب محمد البحيصي أمس الأربعاء.

وقرر الاتحاد تأجيل مباراة خدمات الشاطئ والجلاء في الجولة التاسعة بدوري الدرجة الأولى لتقام يوم الإثنين على ملعب اليرموك بدلاً من السبت، إلى جانب تأجيل مباراة فريق أهلي النصيرات والمجمع الإسلامي لتقام يوم الإثنين على ملعب الدرة بدلا من إقامتها يوم الأحد.

ويأتي تأجيل مباراة أهلي النصيرات والمجمع في ظل وجود اثنين من أشقاء المتوفي في صفوف المجمع الإسلامي.

وتم تأجيل مباراة فريق خدمات دير البلح والاستقلال في دوري الدرجة الثانية بفرع الوسطى والجنوب لتقام يوم الاثنين بدلا من الجمعة.

وجاء قرار التأجيل بعد وفاة الشاب محمد أحمد البحيصي لاعب فريق الجلاء الحالي وخدمات دير البلح السابق، على أثر حادث سير في شارع الرشيد أدى لوفاته على الفور.

وسبق للبحيصي اللعب مع فرق الجلاء وخدمات دير البلح والصلاح وخدمات جباليا والزيتون، وحظي بسيرة طيبة بين جميع الرياضيين على مستوى قطاع غزة.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة التاسعة في الدرجتين الممتازة والأولى اليوم الجمعة بقراءة الفاتحة على روح الشاب البحيصي.