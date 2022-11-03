قضى 19 شهرا في الاعتقال الإداري.. الإفراج عن القيادي رزق الرجوب

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن القيادي في حركة حماس الأسير رزق الرجوب (63 عاما)، من دورا جنوب الخليل بعد اعتقال إداري دام 19 شهرا.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منزل الرجوب نهاية شهر فبراير من العام 2021، وحملت خلالها رسالة تهديد بالاعتقال حال الترشح والمشاركة في الانتخابات، التي كان مزمع عقدها في 22 مايو من 2021، وتم تأجيلها بقرار منفرد من رئيس السلطة محمود عباس.

وحولت قوات الاحتلال، الرجوب للاعتقال الإداري، وأصدرت مرات عديدة أوامر تمديد اعتقاله الإداري، حتى أفرج عنه مساء اليوم.

وأمضى الرجوب أكثر من 28 عامًا في سجون الاحتلال، وفي عام 2018م، رفض الإبعاد إلى السودان، وقرار الاعتقال الإداري الصادر بحقه، مطالبا الإفراج الفوري عنه، وخاض على إثرها إضراباً مفتوحاً عن الطعام لانتزاع حريته.

ويعاني الرجوب من العديد من الأمراض منها آلام حادة في معدته وفي منطقة المرارة والقولون، وحساسية من الرطوبة والحرارة حيث لا يحتمل جسده التواجد في أماكن غير معتدلة مناخياً، وهو ما يتنافى مع طبيعة سجون الاحتلال.

كما يعاني أيضاً ونتيجة نقص صبغة الميلانين في الدم من مرض البهاق، ولديه ملف صحي حتى قبل اعتقاله من أمراض أورثته إياها السجون وأمراض تعرض لها خارج الأسر، وآثار عمليات جراحية أجريت له سابقاً.

ويعتبر الشيخ رزق الرجوب أحد قيادات الحركة الإسلامية في الخليل، وأحد وجهائها ورجال الإصلاح فيها، وصاحب شخصية قيادية فذّة.

ويعد الرجوب رفيق درب القائد القسامي حسن سلامة، الذي أشرف على تنفيذ عمليات الثأر المقدس؛ ردا على استشهاد المهندس يحيى عياش، والتي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من الجنود والمستوطنين.

واعتقل الرجوب وهو يقود سيارة شحن كان بداخلها حسن سلامة، في منطقة بئر الحمص بمدينة الخليل عام 1996م، وحكم عليه بالسجن عشر سنوات متواصلة.

المصدر / فلسطين أون لاين