من هو الشهيد فاروق سلامة الذي اغتاله الاحتلال

استُشهد القيادي في كتيبة جنين فاروق سلامة، بعد ظهر اليوم الخميس برصاص قوة خاصة من جيش الاحتلال في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، عن استشهاد القائد فاروق جميل سلامة أحد قادة سرايا القدس -كتيبة جنين في عملية اغتيال جبانة نفّذتها قوات الاحتلال اليوم.

الشهيد فاروق سلامة (28 عامًا)، من مواليد مخيم جنين، هو أسير محرر، اعتقله الاحتلال في إبريل 2013 وحكم عليه بالسجن 16 شهرًا، وأفرج عنه بعد انتهاء محكوميته في مايو 2014.

في الرابع عشر من أكتوبر المنصرم، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقه بهاء سلامة في أعقاب استشهاد الطبيب عبدالله ابو التين، في مخيم جنين.

كان يستعد لإتمام مراسم زفافه يوم غدٍ الجمعة، وأظهرت مقاطع فيديو لحظات تجهيز وليمة الفرح.





يُعدُّ الشهيد فاروق سلامة أحد أبرز قادة كتيبة جنين، تربطه علاقات وثيقة بالمقاومين في الضفة الغربية وخصوصًا في جنين ونابلس.

جمعته علاقة وطيدة بالمقاومين في الضفة الغربية، ولا سيما قادة مجموعة عرين الأسود في نابلس، وظهر الشهيد سلامة في صور مع القياديين البارزين في مجموعة عرين الأسود الشهيد وديع الحوح والشهيد محمد العزيزي، وكذلك صورة أخرى جمعته بالمطارد مصعب اشتية المعتقل لدى السلطة.





نعته سرايا القدس - كتيبة جنين، وأعلنت حالة الاستنفار في صفوف مقاتليها، وشدّدت على أنها لن تصمت ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام جريمة الاغتيال.

وبعد صلاة عصر الخميس شيّعت جماهير غفيرة الشهيد فاروق سلامة في جنازة مهيبة تقدمها عشرات المقاومين، وسط هتافات تُمجّد الشهداء وتدعو لمواصلة طريقهم حتى دحر الاحتلال.







المصدر / فلسطين أون لاين