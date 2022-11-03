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بارك عملية الطعن البطولية بالقدس

حمادة: المقاومة خيار شعبنا لمواجهة عنجهية الاحتلال

03 نوفمبر 2022 . الساعة 15:33 بتوقيت القدس
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بارك الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة عملية الطعن البطولية في القدس المحتلة التي أسفرت عن إصابة 3 من جنود الاحتلال، وأشاد ببطولة منفذها.

وقال حمادة في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن العملية التي نفذها بطل جديد من أبناء القدس بكل بسالة واقتدار يؤكد للاحتلال بأن القدس ستبقى جوهر الصراع.

وأكد أن ما يحصل في القدس والمسجد الأقصى وكل ربوع فلسطين لن يسكت عليه شعبنا الفلسطيني، والمقاومة المستمرة وهي خيار شعبنا في مواجهة عنجهية الاحتلال.

وشدد على أن "شعبنا ماض في طريق المقاومة ومتمسك ببندقية المقاومة كلغة وحيدة في مواجهة هذا الاحتلال".

وأضاف حمادة: "عودنا أبطال القدس وفلسطين أنهم يختارون المكان والزمان إمعانا في إذلال الاحتلال وايصال الرسائل بعمق".

وأردف: "إن ما راهن عليه الاحتلال من تراجع للمقاومة وإيجاد فلسطيني جديد بات وهما يتبدد، فالخريطة العمرية لمنفذي العمليات بين الـ50 والـ20 بالإضافة للخريطة الجغرافية بددت كل ما كان يراهن عليه الاحتلال من إخضاع شعبنا لإرادته".

وباركت حركة "حماس" عملية الطعن البطولية التي نفذها الشهيد المجاهد عامر حسام بدر حلبية (20 عاماً) من مدينة القدس، صباح اليوم الخميس، وأصاب فيها ثلاثة جنود صهاينة، في البلدة القديمة.

وقالت: "التحية لأبناء شعبنا الفلسطيني العظيم وهم يلبّون نداء الوطن، وصرخة المسجد الأقصى المبارك، وينتفضون في كل أحياء الضفة والقدس، ويقضّون مضاجع العدو المجرم، ويأتون بثأر الشهداء وتضحيات أهلنا الذين يتعرضون لإرهاب صهيوني متصاعد".

وتابعت: "إن شعبنا وهو يتعرض لأبشع عدوان على يد قوات العدو ومستوطنيه، قد عقد العزم على المضي في طريق المقاومة، واستهداف مواقع العدو وثكناته ومستوطناته، وإنّ دماء الشهداء لتشعل ثورة على طريق التحرير والعودة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #القدس #محمد حمادة

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