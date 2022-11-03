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تأجيل مباراتين في دوري غزة

03 نوفمبر 2022 . الساعة 15:20 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

أعلن اتحاد كرة القدم عن تأجيل مباراتين في إطار الجولة التاسعة من دوري الدرجتين الأولى والثانية.

وقرر الاتحاد تأجيل مباراة خدمات الشاطئ والجلاء في الجولة التاسعة بدوري الدرجة الأولى لتقام يوم الإثنين على ملعب اليرموك بدلاً من السبت.

وتم تأجيل مباراة فريق خدمات دير البلح والاستقلال في دوري الدرجة الثانية بفرع الوسطى والجنوب لتقام يوم الاثنين بدلا من الجمعة.

وجاء قرار التأجيل بعد وفاة الشاب محمد أحمد البحيصي لاعب فريق الجلاء الحالي وخدمات دير البلح السابق، على أثر حادث سير في شارع الرشيد أدى لوفاته على الفور.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة التاسعة يوم غد الجمعة بقراءة الفاتحة على روح الشاب البحيصي.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#دوري غزة #اللاعب محمد البحيصي

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