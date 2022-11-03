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بالفيديو شهيدان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين

03 نوفمبر 2022 . الساعة 13:56 بتوقيت القدس
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استشهد شابان عصر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصيب ثلاثة آخرون، خلال اقتحام الأخيرة لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة برام الله، باستشهاد مواطن وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى جنين الحكومي، وقد أصيب برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر والرأس.

ولاحقا أعلنت مصادر طبية، أن الشهيدين هما المقاوم فاروق سلامة، والفتى محمد سامر خلوف.

هذا واقتحمت عشرات الآليات العسكرية التابعة للاحتلال مخيم جنين من عدة محاور، وأُطلقت صافرات الإنذار في المخيم بالتزامن مع الاقتحام.

وذكرت مصادر محلية، أن اشتباكات مسلحة عنيفة جرت بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم.

وأفادت المصادر ذاتها، بحصار قوات الاحتلال منزلا في مخيم جنين وسط اشتباكات عنيفة.

 

 

 

 

 

يتبع..

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#استشهاد شاب #اقتحام مخيم جنين #استشهاد برصاص قوات الاحتلال

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