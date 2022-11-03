ورشة عمل بغزة تناقش أجور العاملات برياض الأطفال

ناقش الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بقطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، اليوم الخميس، الحد الأدنى لأجور العاملات برياض الأطفال، وذلك خلال ورشة عمل شارك فيها 30 مربية من محافظة خان يونس.

وتناولت الورشة التي حملت عنوان "حقوق العاملات في رياض الأطفال وفق القانون الفلسطيني والمعايير الدولية" الحديث عن الحد الأدنى للأجور وواقع أجور العاملات في رياض الأطفال، وسبل تطوير المرحلة الدراسية في الرياض وعلاقتها بالمؤسسات ذات الصلة.

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بدوره، أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد علاء العمور، أن اتحاده نظم لقاءات مع الجهات الرسمية والمختصة لتطبيق الحد الأدنى للأجور في قطاع غزة، وأن موضوع أجور العاملات في رياض الأطفال هو في سلم أولويات الاتحاد.

أما رئيس مجلس إدارة نقابات العاملات في رياض الأطفال نهاد جودة، تحدث عن واقع رياض الأطفال، والصعوبات التي تواجههم خاصة تدني الأجور، مطالبةً، بتحديد أجور تناسب دور العاملات الدؤوب في تربية الأطفال، وتعليمهم، حيث يمتزج هذا الدور بين التعليم والتربية وغرس سلوكيات تؤسس الأطفال بشكل سليم.

وفي سياق متصل، تطرق المحامي بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان محمود الحشاش إلى الحق في العمل للمرأة وفق القانون الدولي، والمواد القانونية التي تكفل هذا الحق في قانون العمل الفلسطيني رقم "7" لسنة 2000، وحقوق العاملات، خاصة موضوع الأجور وعقد العمل وإجازات الأمومة.

المصدر / فلسطين أون لاين