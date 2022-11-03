جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد داود ريان في القدس

شيّعت جماهير فلسطينية غفيرة، اليوم الخميس، جثمان الشهيد داود ريان في بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، والذي ارتقى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها البلدة، فجر اليوم.

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وانطلق المشاركون في التشييع في أزقة وشوارع بلدة بيت دقو، وصدحت حناجرهم بالتكبيرات، ورددوا شعارات غاضبة منددة بجرائم الاحتلال وداعية إلى الثأر وتصعيد المواجهة.

وأكد محمود ريان، والد الشهيد "داود"، أن الطريق إلى التحرير معروف وهو طريق البندقية والمقاومة، ولن نغيظ الاحتلال إلا بالبندقية والمقاومة.

وأوضح أن نجله كان دائما في مقدمة المواجهات التي تدور مع قوات الاحتلال في بلدة بيت دقو شمال غرب مدينة القدس، مشيرًا إلى أنه تعرض للإصابة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال قبل 5 سنوات مكث على إثرها في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي 45 يوما.

وبيّن أن قوات الاحتلال نقلت الشهيد "ريان" بعد إصابته لسجن الرملة، وأصدرت محكمة الاحتلال حكما بحقه سنة ونصف السنة، بالإضافة لغرامة مالية، داعياً شباب فلسطين للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى لتحرير الوطن، معبرًا عن فخره باستشهاد نجله.

المصدر / فلسطين أون لاين