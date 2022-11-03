بعد مباراة أمس.. هذا هو ترتيب "صلاح" الجديد بين هدافي "أبطال أوروبا"

تقاسم نجم نادي ليفربول، محمد صلاح، ومهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد إسدال الستار على مباريات دور المجموعات اليوم الأربعاء.

ونجح كل من صلاح ومبابي في تسجيل سبعة أهداف في ست جولات ليساهما في تأهل فريقيهما للدور ثمن النهائي.

وتشارك سبعة لاعبين المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة القارية برصيد خمسة أهداف لكل منهم وهم: روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)، وإيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، وفرانتزدي بيارو (ماكابي حيفا) - وميسلاف أورسيتش (دينامو زغرب)، ومهدي تيريمي (بورتو)، ورافا سيلفا (بنفيكا)، وجونكالو راموس (بنفيكا).

وسجل عدة لاعبين أربعة أهداف من أبرزهم، ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)، ليروي ساني (بايرن ميونخ)، جودبلينغهام (بروسيا دورتموند)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، وأوليفيه جيرو (ميلان).

المصدر / وكالات