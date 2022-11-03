براتب شهري 1300$.. الأونروا بغزة تعلن عن وظيفة فني مختبرات

إعلان توظيف صادر عن الأونروا بغزة تعلن فيه عن وظيفة فني مختبرات طبية Medical Laboratory Technologist للعمل ببرنامج الصحة بغزة وفقاً لما يلي:

مهام الوظيفة

1. يؤدي مجموعة كاملة من الخدمات المختبرية بما في ذلك الكيمياء الحيوية وأمراض الدم والأمصال والروتينية (فحص البول والبراز) وعلم الجراثيم ؛

2. يضمن دقة واكتمال المعلومات المختبرية في نظام المعلومات الصحية المحوسب (الصحة الإلكترونية).

3. يحافظ على معدات المختبرات ، واللوازم والكواشف.

4 - تحديث برمجة أجهزة المختبرات الآلية ومتابعة الصيانة الوقائية لمعدات المختبرات.

5. في المراكز الصحية التي لا يوجد بها فني مختبرات طبية أقدم:

• إعداد تقديرات الاحتياجات لتجديد الإمدادات الاستهلاكية.

• إعداد التقرير الإحصائي الشهري والسنوي للمختبر.

• يستعرض ويحلل نتائج مراقبة الجودة (الداخلية والخارجية) ويقوم بالتدخل اللازم.

6. يؤدي واجبات أخرى كما قد يتم تعيينها من قبل المشرف (ق).

الكفاءات

تطبق القيم الأساسية للأمم المتحدة الخاصة بالاحتراف والنزاهة واحترام التنوع والكفاءات الأساسية للتواصل والعمل مع الناس والسعي لتحقيق النتائج افتراضيًا. بالإضافة إلى الكفاءات التالية:

• تطبيق الخبرة الفنية

• التحليل

• اتباع التعليمات والإجراءات

• التعامل مع الضغوط والنكسات

• التخطيط والتنظيم

• مهارات الكمبيوتر الكافية.

• لديهم دوافع ذاتية ورغبة في التعلم من الآخرين.

• يحترم ويعزز الفروق الفردية والثقافية

• يتصرف وفقا لأخلاقيات وقيم المهنية.

مؤهلات الوظيفة

- شهادة جامعية من جامعة معترف بها في علوم المختبرات الطبية أو التخصصات ذات العلاقة

- يشترط حيازة ترخيص لمزاولة خدمات المختبرات الطبية.

- خبرة في العمل

- يجب أن يكون لديك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في تقديم خدمة معملية.

- يجب أن يكون لديك خبرة في استخدام أجهزة الكمبيوتر وفهم لاستخدامها في التطبيقات الصحية.

- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية كتابة وتحدثا.

ملاحظات هامة

- نوع العقد: تعيين محدد المدة

- مدة العقد: 3 سنوات بما في ذلك فترة اختبار لمدة سنة واحدة ، مع إمكانية تمديد إضافي ، رهنا بتوافر الأموال والأداء المرضي والحاجة المستمرة.

- الراتب الأساسي: الراتب الأساسي الشهري من 1،372.10 دولار أمريكي وبدل الإعالة الشهري حتى $ 123.25.

طريقة التسجيل

- رقم هذه الوظيفة هو 194026

- اسم الوظيفة باللغة الانجليزية هو |

Medical Laboratory Technologist

- عند التسجيل بالموقع واختيار الدولة لن تجد دولة فلسطين وإنما ستجد الأراضي الفلسطينية باللغة الانجليزية كالتالي :

( State of Palestine )

- على المعنيين التسجيل وعمل حساب في موقع (inspira.un.org ) الخاص بوظائف الأمم المتحدة والبحث عن الشاغر المذكور عبر إدخال رقم او اسم الوظيفة (باللغة الإنجليزية)

- ملاحظة | يمكنكم مشاهدة فيديو يساعد في عملية التسجيل من خلال الرابط التالي :

https://youtu.be/zd7hfwWz24g

- ينتهى التسجيل لهذه الوظيفة بتاريخ 14/11/2022