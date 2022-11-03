بيروت.. اختتام فعاليات جائزة "فلسطين العالمية للآداب"

اختُتمت مساء أمس الأربعاء، أعمال النسخة الأولى من "جائزة فلسطين العالمية للآداب"، بتوزيع الجوائز على نخبة الأعمال الأدبية الفائزة، وذلك في مسرح رسالات - المركز الثقافي لبلدية الغبيري في العاصمة بيروت.

وشارك في الحفل الذي قدّمته الإعلامية التونسية كوثر البشراوي، حوالي 50 شخصية سياسية، أدبية، ثقافية، وإعلامية داعمة للقضية الفلسطينية، من دول عدة أبرزها أمريكا، أستراليا، فرنسا، تركيا، إندونيسيا، إيران، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس، الجزائر، وسورية وغيرها من الدول.

وتم توزيع الجائزة على الأعمال الأدبية ضمن أربع فئات رئيسة: قصص وأشعار الأطفال، قصص قصيرة، رواية، مذكرات السفر والذكريات.

قسم الذكريات

وكانت جوائز قسم الذكريات من نصيب كل من الأعمال الأدبية التالية:

-من جمر إلی جمر صفحات من ذکریات منیر شفیق ۲۰۲۱- فلسطینی مقیم فی لبنان

-رحلة لم تکتمل محطّات علی طریق المقاومة. ۲۰۱۸. أبو علا منصور (محمد یوسف)- فلسطینی الأصل

-رحلة فی متاهات الأسر: ۲۰۲۲ الکاتب الأسیر رأفت البورینی- فلسطین.



قصص وأشعار الأطفال

وفي قسم قصص وأشعار الأطفال توزّعت الجوائز على الأعمال التالية:

-الجائزة الأولى لـ: أجراس العودة – (ادریانا ابراهیم -۲۰۲۱- سورية)

- الثانية لـ: أنین الأقصی -فدا أحمد غازی الزمر- من الأردن

-الثالثة لـ: شامخ البطل الصغیر: ۲۰۱۷- السید عبد العزیز علی نجم من مصر.



قصص قصيرة

وفي قسم قصص قصيرة توزّعت الجوائز على الأعمال التالية:

-الأول: تقاسیم الفلسطینی – لـ سنا کامل شعلان- ۲۰۱۵‌ من فلسطين مقيمة في الأردن

-الثالثة: وتریات الحریة- لـ رائدة علي أحمد في العام ۲۰۲۲ من لبنان.



الرواية

وفي قسم الرواية توزّعت الجوائز على الأعمال التالية:

-الجائزة الثانية والثالثة وبشكل مشترك كانت من نصيب: الظل المعتم بالصورة لـ الكاتبة "هبة الحسیني" مصر.

- ولـ "صور" بقلم حسین علی جعفری من إيران.

- تل آبیب سقطت – لـ سمیة علی هاشم في العام ۲۰۲۰ من لبنان.

- أعيني في أورشليم ( لـ مریم مقانی 2021من ایران )

وانطلقت فعاليات جائزة فلسطين العالمية للآداب يوم الثلاثاء 1 تشرين الثاني، عبر جولة للضيوف في الجنوب اللبناني، زاروا خلالها الحدود اللبنانية الفلسطينية ومعلم مليتا السياحي، وتُتابَعت في اليوم التالي بمجموعة لقاءات وندوات والحفل الختامي للجائزة (مساء الأربعاء 2 تشرين الثاني).



وجائزة "فلسطين العالمية للآداب" هي جائزة غير حكومية، أُسِّسَت عام 2019 ومن المقرّر أن تُقام كل سنتين مرة، بالتعاون مع النقابات الثقافية والأدبية وعدد من الجمعيات ودور النشر في عدّة دول عربية وإسلامية.

وتهدف الجائزة إلى تعريف وتقديم الكتب الأدبية المنشورة في العالم حول قضية فلسطين، وتقدير الكتّاب والشعراء والناشرين الذين دافعوا عن الشعب الفلسطيني المظلوم بكتاباتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين