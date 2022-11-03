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التعليم بغزة يُعلن موعد عودة دوام المدارس وفقًا للتوقيت الشتوي

03 نوفمبر 2022 . الساعة 11:56 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن موعد عودة دوام المدارس في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه سيكون يوم السبت المقبل الموافق 5 نوفمبر 2022، وفقًا للتوقيت الشتوي.

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يُذكر أن المدارس أغلقت أبوابها قبل أسبوع في إجازة للربع الأول من العام الدراسي 2022 – 2023 بعد خوض الطلاب امتحانات فصلية.

وكان الدوام يعمل حسب التوقيت الصيفي القديم، ويبدأ السبت الساعة 7:00 صباحاً، وينتهي الساعة 12:00 مساءً عملاً بالتوقيت الشتوي.

ويبدأ طلاب المدارس في الربع الثاني من العام الدراسي والذي يستمر تقريباً حتى الأول من يناير.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#التوقيت الشتوي #دوام المدارس #التعليم بغزة

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