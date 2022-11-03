التعليم بغزة يُعلن موعد عودة دوام المدارس وفقًا للتوقيت الشتوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن موعد عودة دوام المدارس في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه سيكون يوم السبت المقبل الموافق 5 نوفمبر 2022، وفقًا للتوقيت الشتوي.

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يُذكر أن المدارس أغلقت أبوابها قبل أسبوع في إجازة للربع الأول من العام الدراسي 2022 – 2023 بعد خوض الطلاب امتحانات فصلية.

وكان الدوام يعمل حسب التوقيت الصيفي القديم، ويبدأ السبت الساعة 7:00 صباحاً، وينتهي الساعة 12:00 مساءً عملاً بالتوقيت الشتوي.

ويبدأ طلاب المدارس في الربع الثاني من العام الدراسي والذي يستمر تقريباً حتى الأول من يناير.

المصدر / فلسطين أون لاين