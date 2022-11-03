"الأوقاف" بغزة تعلن عن موعد أولى رحلات العمرة

أعلنت لجنة الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الخميس، أن أولى رحلات العمرة لسكان المحافظات الجنوبية "قطاع غزة" ستنطلق في الرابع عشر من الشهر الجاري.

وأوضحت لجنة الحج في بيان مقتضب، أنه تم توقيع عقود النقل البري والجوي بين جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة والخطوط الجوية الفلسطينية لنقل المعتمرين من قطاع غزة إلى المملكة العربية السعودية وذلك بحضور لجنة الحج بوزارة الأوقاف.

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وبيّنت أنه سيتم تسيير رحلة واحدة بواقع (600) معتمر كل أسبوعين، وستكون الأسعار تنافسية بين الشركات بعد اعتماد برامجهم.

ونبّهت اللجنة إلى أن برامج العمرة تشتمل على بنود ثابتة: كالنقل البري والجوي والنقل الداخلي وتأشيرة العمرة، وسيكون التنافس بين الشركات في الفنادق من حيث قربها وبعدها عن الحرمين المكي والمدني والخدمات المقدمة للمعتمرين.

وأكدت أنه سيتم خلال هذا اليوم فتح وتفعيل الرابط الإلكتروني لشركات الحج والعمرة لإدخال بيانات الجوازات الخاصة بالمعتمرين لأول رحلتين.

المصدر / فلسطين أون لاين