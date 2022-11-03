"المجاهدين" توثّق إطلاق عناصرها النار من مسافة مترين على حافلة للمستوطنين

نشرت كتائب المجاهدين في الضفة الغربية المحتلة، مقطعا مصورا لإطلاق عناصرها النار على سيارة للمستوطنين.

وفي بلاغ عسكري، وصل "فلسطين أون لاين"، نسخة عنه، اليوم الخميس، قالت الكتائب: يا جماهير شعبنا، نزف إليكم بشرى قيام مجموعة من كتائب المجاهدين - الضفة المحتلة من الخلية رقم (٣١٤) بتنفيذ عملية إطلاق نار من مسافة مترين باتجاه سيارة للمغتصبين الصهاينة بالقرب من البرج العسكري في منطقة مثلث خرسا جنوب مدينة دورا الخليل".

وأوضحت أن أحد مجاهديها، أطلق النار "باتجاه العدو وقام باقي أفراد المجموعة بإلقاء القنابل الحارقة للتغطية على انسحاب المجاهد وذلك يوم أمس الأربعاء 02 نوفمبر 2022م الساعة 20:10".

وأكدت كتائب المجاهدين أن قيامها بهذه العملية، "هو جزء من ردنا الممتد على اقتحامات المسجد الأقصى وعلى اعتداءات المستوطنين على أهلنا في الضفة".

مشاهد من قيام مجموعة من كتائب المجاهدين _ الضفة المحتلة من خلية رقم 314 بإطلاق النار من مسافة مترين بإتجاه سيارة للمغتصبين الصهاينة بالقرب من البرج في منطقة مثلث خرسا جنوب مدينة دورا الخليل pic.twitter.com/TggeB6ZyXa — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 3, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين