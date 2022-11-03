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"حماس" تنعى الشهيد المقدسي "داود ريان" الذي ارتقى صباح اليوم

03 نوفمبر 2022 . الساعة 10:49 بتوقيت القدس
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تشييع الشهيد ريان

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، الشهيد داود محمود خليل ريان (42 عامًا)، الذي ارتقى صباحاً بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال التصدّي لاقتحامها بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة.

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وعاهدت "حماس" في بيان مقتضب، الشعب الفلسطيني بـ"استمرار التصدي للاحتلال ولاقتحاماته الإرهابية، والرد على انتهاكاته، واستهدافه لأبناء شعبنا، بتصعيد المقاومة ومواصلة استهداف جنوده ومستوطنيه".

وجددت العهد على "السير على نهج الشهداء الأبرار في مقارعة العدو والانتصار لقضايا شعبنا الكبرى، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، حتى دحر الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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