"وسام القائد" للرئيس الجزائري من البرلمان العربي

منح رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، "وسام القائد" لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، وهو أعلى وأرفع الأوسمة التكريمية والتقديرية التي يقدمها البرلمان العربي لقادة الدول العربية.

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جاء ذلك بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، ورئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل، وعدد من المسؤولين بالجمهورية الجزائرية.

وقال العسومي: "إنّ منح البرلمان العربي هذا الوسام، للرئيس الجزائري يأتي تقديرًا من الشعب العربي لما يقوم به الرئيس تبون من جهود ملموسة في حماية الأمن القومي العربي وتعزيز التضامن العربي"، لافتاً إلى أنّ البرلمان العربي يقدر جهوده للمساهمة في حل العديد من الأزمات والقضايا التي تشهدها المنطقة العربية.

وأضاف: إنّ "الجهود الحثيثة والدور الرائد الذي يقوم به الرئيس تبون في دعم القضايا العربية، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية، تمثل نموذجا رائدا في تحمّل المسؤولية القومية العربية".

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وأشاد بهذه المناسبة بما وصلت إليه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وما حققته من إنجازات مهمة على طريق التقدم في شتى الميادين، وتعزيز مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد المجيد تبون.

المصدر / وكالات