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حركة فتح

03 نوفمبر 2022 . الساعة 10:24 بتوقيت القدس
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حركة فتح

هي حركة تحرير وطني فلسطينية تعرف باسم حركة فتح، تتمتع بالطابع الوطني والعلماني والثوري، وهي جزء أساسي من الطيف السياسي الفلسطيني، كما وتعتبر ثاني أكبر فصيل ممثل في المجلس التشريعي بعد حركة حماس وذلك حسب آخر انتخابات أجريت في 2005.

يعود نشوء حركة فتح إلى نهاية خمسينات القرن الماضي، حيث تأسست الحركة على يد خمسة مؤسسين وهم: ياسر عرفات وخليل الوزير وعادل عبد الكريم ياسين وتوفيق شديد وعبد الله الدنان ثم انضم لهم يوسف عميرة، ومنير سويد اللذان تواصلا مع مجموعة أخرى من الفلسطينيين العاملين في دولة قطر تتمثل في يوسف النجار وكمال عدوان ومحمود عباس.

تم الإعلان عن انطلاقة حركة "فتح" في الأول يناير 1965، وتعتبر من أول حركات النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، حيث ارتبطت الحركة على مدار فترات طويلة من عمرها بشخصية القائد ياسر عرفات والذي وافته المنية 2004.

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ولعبت الحركة دوراً رئيسياً في أحداث أيلول الأسود في الأردن وكذلك في الحرب الأهلية اللبنانية، كما أنها خاضت محادثات "للسلام" في مدينة أوسلو وواشنطن.

في عام 2007 حين سلم جناحها العسكري (كتائب شهداء الأقصى) السلاح وأعلنت وقف الهجمات على (إسرائيل) مقابل العفوعن أعضائها.

وخسرت حركة فتح غالبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني في الانتخابات التشريعية التي عقدت في الخامس والعشرين من يناير 2006 وذلك لصالح حركة حماس، واستقالت من كافة المناصب البرلمانية.

وقد أعقب فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية لعام 2006 الانقسام الفلسطيني بسبب رفض تسليم حركة فتح او مشاركة حركة حماس في الحكم مما أدى إلى حدوث الانقسام.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حركة فتح #فتح

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