الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات بالضفة تخلّلها مواجهات

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة خلال عمليات دهم في الضفة الغربية، اندلعت خلالها مواجهات.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال محمد فطوم، وخالد علاء الطويل من شارع المريج في المدينة، وصمصام العطعوط من الجبل الشمالي، ومحمد جوري في شارع تل بعد اقتحام منزله، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط شارع المريج غرب نابلس.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين نور مشارقة وأدهم عمور قرب مفرق كفيرت قضاء جنين، بالإضافة إلى الشاب طارق الزغبي.

وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات في رام الله، واعتقلت المحررين عهد الريماوي، من بيت ريما، ورامي حمدان، إلى جانب الطفل عبد الرحمن الحاج من بيت سيرا، وعاطف النعسان من بلدة المغير.

أما في مخيم الفوار جنوب الخليل، اعتقل الحاج خليل العزة، وثلاثة من أبنائه هم: محمد، عزة، وعلاء، وثلاثة أشقاء آخرين هم، حسن، ومحمد، وإسماعيل العزة.

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بينما في طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر بسام مسلماني، وفتّشته وعبثت بمحتوياته، اندلعت خلالها مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام المدينة.

وطالت الاعتقالات المواطن خالد عقل مصطفى (40 عاما) بعد مداهمة منزله في مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وأغلقت قوات الاحتلال محيط مدرسة ذكور بيت لحم الثانوية الواقعة على مدخل المخيم.

وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقالات ومداهمة شبه يومية في مدن وقرى الضفة الغربية، وتطال الاعتقالات النساء والشيوخ الأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين