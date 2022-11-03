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الاحتلال يزعم رفع الحصار المفروض على نابلس

03 نوفمبر 2022 . الساعة 08:47 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أنها رفعت الحصار المشدد المفروض لنحو أربعة أسابيع على مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه "كجزء من التقييم المستمر للوضع في منطقة الضفة، تقرر رفع القيود المفروضة على حركة المرور في منطقة نابلس، وفتح الحواجز على مداخل المدينة".

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وفي السياق أفادت مصادر محلية، بأن جرافات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أزالت السواتر الترابية التي وضعتها عند بعض الطرق التي تؤدي إلى المدينة، وفتحت جميع الحواجز، دون توضيح لطبيعة الحركة المرورية عليها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد فرضت حصاراً مشدداً على مدينة نابلس في الـ13 من شهر أكتوبر الماضي، حيث أغلقت الحواجز والطرق الرئيسية والفرعية، ومنعت الفلسطينيين أمام حركة المركبات من داخل نابلس إلى خارجها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قوات الاحتلال #الاستيطان بالضفة #الضفة الغربية #حصار نابلس

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