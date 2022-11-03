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بالفيديو شهيد برصاص الاحتلال قرب القدس

03 نوفمبر 2022 . الساعة 06:26 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء المواطن داود محمود خليل ريان (42 عامًا)، صباح اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته الخطيرة التي أصيب بها فجر اليوم.

وكان الشهيد "ريان"، قد أصيب برصاصة في القلب خلال المواجهات مع الاحتلال، عقب اقتحامها البلدة.
 

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال، الليلة الماضية عقب اقتحامها لبلدة بيت دقو قضاء مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية عن إصابة عدد من الشبان بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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