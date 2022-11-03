شهيد برصاص الاحتلال قرب القدس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء المواطن داود محمود خليل ريان (42 عامًا)، صباح اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته الخطيرة التي أصيب بها فجر اليوم.

وكان الشهيد "ريان"، قد أصيب برصاصة في القلب خلال المواجهات مع الاحتلال، عقب اقتحامها البلدة.



شاهد | لحظة نقل الشهيد داود ريان بعد إصابته برصاص الاحتلال قبل الإعلان عن استشهاده. pic.twitter.com/ZaybEQYD9T — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 3, 2022

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال، الليلة الماضية عقب اقتحامها لبلدة بيت دقو قضاء مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية عن إصابة عدد من الشبان بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

المصدر / فلسطين أون لاين