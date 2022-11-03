الورقة الرابحة للزعيــــــــــــــم

غزة / مؤمن الكحلوت:

بات مؤمن البواب لاعب فريق نادي شباب رفح، الورقة الرابحة لمدرب الفريق خالد كويك، في كل مباراة يخوضها الفريق.

ويُعتبر البواب من أبرز اللاعبين في الدوري حالياً، حيث وجد الكابتن كويك ضالته باللاعب البواب كمهاجم، بعد رحيل هداف الفريق الموسم الماضي طارق أبو غنيمة.

وشارك في جميع مباريات، كلاعب بديل سجل خلالها 4 أهداف وبات في صدارة هدافي المسابقة بالتساوي مع اللاعبين (علاء عطية وأحمد حرارة " اتحاد الشجاعية "، ومحمد عبيد " الهلال"، ويوسف لولو "اتحاد خانيونس"، ويوسف داوود "شباب جباليا").

ويدفع كويك باللاعب البواب في كل مباراة مع بداية الشوط الثاني، ويصنع الفارق معه، حيث يمتلك اللاعب طول فارع، يُساعده عل التقاط جميع الكرات العالية برأسه، وتسجيل الأهداف، كم يُجيد التسديد على المرمى بقوة.

وانتقل البواب للعب من الدفاع للهجوم منتصف الموسم الماضي، بناء عل رؤية فنية من الكابتن كويك، الذي وجد فيه مواصفات المهاجم المثالي، وكان مُحقاً في قراره.