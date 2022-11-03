"العمور" مدرباً لفريق في الدرجة الأولى

غزة / مؤمن الكحلوت:

عاد الكابتن إبراهيم العمور للعمل مدرباً مساعداً ضمن الجهاز الفني لفريق نادي أهلي بيت حانون، بقيادة المدرب فريد الزعانين.

وتواجد العمور، في تدريبات الفريق على مدار الأيام الماضية، بعد أن وافق على العمل ضمن الجهاز الفني.

وسبق للعمور، أن عمل مدرباً مساعداً بنادي أهلي بيت حانون قبل عامين، تحت قيادة المدرب محمد صيدم، ومن ثم انتقل للعمل بناديي خدمات وأهلي النصيرات، علماً أنه حاصل على دورة تدريب "b".

ولعب العمور للعديد من الاندية وهي " المشتل وشباب جباليا وغزة الرياضي والشاطئ وشباب رفح والصداقة والشجاعية والتفاح والأمعري والاهلي الفلسطيني والمجمع الإسلامي ".