تعرف على سعرها.. إيلون ماسك سيشتري طائرة جديدة

قدّم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك موقع تويتر والرئيس التنفيذي لشركتي سبيس إكس وتسلا، طلباً لشراء طائرة خاصة جديدة من طراز جولفستريم G700 من المتوقع تسليمها في أوائل عام 2023 ويبلغ سعرها 78 مليون دولار.

ووصفت تقارير صحفية الطائرة بأنها تمتلك “المقصورة الأكثر رحابة في التاريخ” حيث تتسع لـ19 مقعداً وتحلق على ارتفاع يصل إلى 51 ألف قدم.

وبحسب موقع “جولفستريم”، يمكن للطائرة G700 الطيران لمسافة تصل إلى 7500 ميل بحري دون التزود بالوقود، وهو مدى كافٍ للطيران دون توقف من ولاية تكساس إلى هونج كونج.

وتعمل الطائرة بمحركين صناعة من رولز رويس وتمتلك نظام “واي فاي” خاص بها و20 نافذة بيضاوية ودورتي مياه.

ويبدو أن الطائرة الجديدة ستحل محل طائرة ماسك الخاصة الحالية جولفستريم G650 من عام 2015، والتي اشتهرت إلى حد ما من خلال حساب elonjet على “تويتر” الذي يتتبع ويبلغ عن تحركات طائرات ماسك الشخصية باستخدام البيانات العامة.

المصدر / وكالات