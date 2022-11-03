اليابان تحث السكان على الاحتماء بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا

ذكر نظام الإنذار المبكر في حالات الطوارئ التابع للحكومة اليابانية أن الحكومة حثت سكان مقاطعات مياجي وياماجاتا ونيجاتا على الاحتماء في الأماكن المغلقة بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا.

وقالت الحكومة في وقت لاحق إن الصاروخ حلق بالفعل فوق الأراضي اليابانية متجها نحو المحيط الهادي.

وأعلنت سول الخميس أن كوريا الشمالية أطلقت "صاروخا بالستيا غير محدد" بعد يوم من إطلاق بيونغيانغ أكثر من 20 صاروخا أحدها سقط بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق"، في إشارة الى البحر الذي يطلق عليه أيضا اسم بحر اليابان.

المصدر / وكالات