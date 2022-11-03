فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الورقة الرابحة للزعيــــــــــــــم

"العمور" مدرباً لفريق في الدرجة الأولى

تعرف على سعرها.. إيلون ماسك سيشتري طائرة جديدة

اليابان تحث السكان على الاحتماء بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا

6 لاعبين في صدارة قائمة هدافي الدوري الممتاز

بعد مرور 38 عامًا على حبسه.. رجل يحصل على البراءة بشكل مفاجئ

تفاصيل الرسالة التي وجهها مؤسس "تليغرام" لشركة آبل

مقاومون يطلقون النار صوب حاجز للاحتلال شمال جنين

مدرب بلجيكا يعلق على وزن هازارد قبل انطلاق مونديال قطر

الجامعة العربية تدعم قطر لاستضافة كأس العالم وتستنكر حملة "التشويش"

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

اليابان تحث السكان على الاحتماء بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا

03 نوفمبر 2022 . الساعة 02:02 بتوقيت القدس
...

ذكر نظام الإنذار المبكر في حالات الطوارئ التابع للحكومة اليابانية أن الحكومة حثت سكان مقاطعات مياجي وياماجاتا ونيجاتا على الاحتماء في الأماكن المغلقة بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا.

وقالت الحكومة في وقت لاحق إن الصاروخ حلق بالفعل فوق الأراضي اليابانية متجها نحو المحيط الهادي.

وأعلنت سول الخميس أن كوريا الشمالية أطلقت "صاروخا بالستيا غير محدد" بعد يوم من إطلاق بيونغيانغ أكثر من 20 صاروخا أحدها سقط بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق"، في إشارة الى البحر الذي يطلق عليه أيضا اسم بحر اليابان.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#كوريا الشمالية #اليابان #صاروخ بالستي #المحيط الهادئ

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة