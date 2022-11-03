6 لاعبين في صدارة قائمة هدافي الدوري الممتاز

غزة / مؤمن الكحلوت:

اشتد الصراع بين اللاعبين على تصدر قائمة هدافي بطولة الدوري الممتاز في قطاع غزة، بعد تساوي 6 لاعبين في عدد الأهداف.

ويتساوى (علاء عطية وأحمد حرارة " اتحاد الشجاعية "، ومحمد عبيد " الهلال"، ويوسف لولو "اتحاد خانيونس"، ويوسف داوود "شباب جباليا"، ومؤمن البواب " شباب رفح")، في عدد الأهداف المُسجلة باسمهم، حيث سجل كل واحد منهم "4" أهداف في شباك الفرق المنافسة.

وسجل عبيد وحرارة ولولو وداود ثنائيات لفرقهم في مباراة واحدة، علماً أن داود والبواب شاركا في معظم المباريات بدلاء. وبحسب المعدل التهديفي للاعبين بعدد الأهداف مقارنة بعدد المباريات، وهو ما يُشير إلى وجود ضعف هجومي في بطولة الدوري الممتاز.

وفي دوري الدرجة الأولى، اشتد الصراع على صدارة قائمة هدافي البطولة بين اللاعبين عاهد أبو مراحيل "نماء"، ومحمد شبير "الأهلي"، برصيد 8 أهداف لكل واحد منهما، ويُلاحقهما سعيد السباخي برصيد 6 أهداف.