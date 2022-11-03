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تفاصيل الرسالة التي وجهها مؤسس "تليغرام" لشركة آبل

03 نوفمبر 2022 . الساعة 00:37 بتوقيت القدس
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وجه مؤسسة "تليغرام" بافل دوروف، انتقادات جديدة لشركة آبل وللسياسات التي تتبعها في التطبيقات عبر أجهزتها.

وفي منشور ظهر يوم الاثنين 31 أكتوبر أعرب دوروف عن "غضبه" من شركة آبل مشيرا إلى أن "وسطاء الشركة يؤخرون عملية التحقق من تحديثات أنظمة iOS، وبالتالي طرح التحديثات الجديدة للتطبيقات عبر تلك الأنظمة، وأن آبل لم تبلغ فريق تليغرام بأسباب التأخير".

وقال دوروف "إن آبل تراجع تحديثات التطبيقات الرئيسية لمدة 7-10 أيام على الأقل قبل نشرها على متجر تطبيقاتها الإلكتروني، على الرغم من ادعائها أن هذا الإجراء يستغرق 24 ساعة عادة".

وكتب مؤسس تليغرام في المنشور " أبلغ أصدقائي الذين يعملون على تطبيقات صغيرة أنهم يواجهون وضعا أسوأ، حيث يتعين عليهم الانتظار أكثر من شهر لإصلاح الأخطاء لمستخدمي أجهزة آبل".

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#أبل #يليغرام #التطبيقات الحديثة #التحديثات الجديدة

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