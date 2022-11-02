الجامعة العربية تدعم قطر لاستضافة كأس العالم وتستنكر حملة "التشويش"

ندّد القادة العرب في البيان الختامي لقمة الجزائر الأربعاء، بـ"حملة التشويش والتشكيك" التي تتعرض لها قطر مستضيفة كأس العالم لكرة القدم في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

وجاء في البيان الختامي للقمة "إعلان الجزائر" ان القادة العرب "يساندون دولة قطر التي تتأهب لاحتضان نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ويثقون ثقتا تامة في قدرتها على تنظيم طبعة متميزة لهذه التظاهرة العالمية ويرفضون حملات التشويه والتشكيك المغرضة التي تطالها".

وتعرضت قطر التي حضر أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لقمة الجزائر، لانتقادات لاذعة على خلفية طريقة تعاملها مع العمّال المهاجرين وحقوق المثليين والنساء فضلًا عن تكييف الملاعب.

وأنفقت الإمارة الخليجية الثرية بالغاز عشرات مليارات الدولارات لبناء الملاعب وسائر المنشآت والبنى التحتية اللازمة لاستضافة الحدث الكروي الأبرز في العالم، وهي اليوم تخوض سباقاً مع الزمن لإنجاز الأعمال المتبقية قبل انطلاق المونديال.

المصدر / وكالات