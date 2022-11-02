إصابة مهاجم منتخب ألمانيا قبل 3 أسابيع من انطلاق كأس العالم

خرج مهاجم لايبزيغ ومنتخب ألمانيا تيمو فيرنر من مباراة فريقه ضد شاختار دانييتسك الاوكراني ضمن منافسات الجولة السادسة الاخيرة من دوري أبطال أوروبا، مصاباً في كاحله الايسر الاربعاء وذلك قبل أقل من ثلاثة اسابيع من بداية مونديال قطر.

وتعرض فيرنر للاصابة في الدقيقة 13 اثر كرة مشتركة وتدخل عنيف مع قائد شاختار تاراس ستيباننكو.

حاول فيرنر الاستمرار في اللعب قبل أن يشير باتجاه مقعد البدلاء بضرورة تغييره.

ويعتبر فيرنر (55 مباراة دولية مع 24 هدفاً) قلب الهجوم الصريح الوحيد في صفوف منتخب بلاده الى جانب زميله كاي هافيرتس، وتأتي اصابته في وقت صعب لالمانيا قبل أقل من 3 اسابيع من انطلاق مونديال قطر (من 20 الحالي الى 18 كانون الاول/ديسمبر.

ويخوض المنتخب الالماني اولى مبارياته في المونديال ضد نظيره الياباني في 23 الحالي.

المصدر / وكالات