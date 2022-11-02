فوز جديد للأهلي وأول تعادل للزمالك في الدوري المصري

واصل الاهلي المنتشي بفوزه بلقب السوبر المحلي على حساب غريمه التقليدي الزمالك، انتصاراته محققاً فوزاً عريضاً على حساب مضيفه الداخلية 4-1 الأربعاء على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري المصري لكرة القدم.

سجل للأهلي محمد شريف (2) وحمدي فتحي (6) وكريم فؤاد هدفين (47 و54)، وللداخلية النيجيري فانوم ألفريد (13).

وارتقى الاهلي الذي حقق فوزه الثالث توالياً إلى الصدارة موقتاً مع 9 نقاط، فيما تجمد رصيد الداخلية الذى تلقى خسارته الثانية توالياً بعد هزيمته امام الاتحاد صفر-2 في المرحلة الماضية، عند نقطة يتيمة وتراجع للمركز السادس عشر.

سيطر الاهلي على أغلب فترات الشوط الاوّل، ليسجل هدفين بعد 6 دقائق من صافرة البداية بعدما اخترق كريم فؤاد الجهة اليمنى وأرسل عرضية متقنة سددها محمد شريف على يسار رضا السيد، وتوغل فؤاد مجدداً في دفاع الداخلية وسدد كرة ارتدت من الحارس لتجد المتابع حمدي فتحي اسكنها الشباك (6).

ومن هجمة منظمة للداخلية مرّ النيجيري كريستوفر جون من أكرم توفيق وسدد من داخل منطقة الجزاء ارتدت من محمد الشناوي لتجد الخالي من الرقابة فانوم الفريد اسكنها الشباك (13).

واصل لاعبو الاهلي الضغط وأبعد السّيد رأسية فؤاد إلى ركنية بصعوبة (26)، وكاد الأخير يتوج مجهوده بهدف ثالث بعدما تسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وراوغ عبد العزيز السيد وسدد ارتدت من القائم الايسر (30)، قبل أن يضيف الثالث بعدما تلقى تمريرة بينية من محمد مجدي "افشه" داخل منطقة الجزاء سددها على يمين الحارس (47).

وتابع فؤاد تألقه بتسجيله الهدف الثاني الشخصي له والرابع لفريقه بتمريرة ثانية من "افشه" سددها على يمين الحارس (54).

وأهدر البديل الجنوب إفريقي فرصة مؤكدة بعدما تلقى تمريرة من "افشه" انفرد ولكنه سدد في جسد الحارس (85).

وسقط الزمالك في فخ التعادل الايجابي مع مضيفه انبي 1-1

في مباراة مبكرة من المرحلة الرابعة للدوري.

سجل للزمالك احمد سيد "زيزو" (45 من ركلة جزاء) وعادل النتيجة لإنبي احمد خليل "كالوشا" (84).

بتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 7 نقاط في المركز الثالث، فيما رفع انبي رصيده الى نقطتين من اربع مباريات في المركز الرابع عشر.

سيطر الزمالك على اغلب فتراة الشوط الاول، وشهدت الدقيقة التاسعة اول فرص المباراة من عرضية عمر جابر ، للقادم من الخلف زيزو سددها مرت بجوار القائم الايسر لمرمى عبد العزيز البلعوطي.

وفي الدقيقة 42 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للزمالك اثر عرقلة محمد حامد لمصطفى شلبي، انبرى لها زيزو ، وسددها على يمين البلعوطي محرزا هدف التقدم.

تحسن اداء انبي مع بداية الشوط الثاني ودانت السيطرة للاعبيه وان غابت الفاعلية والخطورة على مرمى محمد عواد، حتى الدقيقة 84 عندما استغل كالوشا كرة عرضية ليتابعها برأسه على يسار عواد محرزا هدف التعادل.

المصدر / وكالات