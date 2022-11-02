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محدث تفاصيل وفاة لاعب كرة قدم بحادث سير في غزة

02 نوفمبر 2022 . الساعة 21:02 بتوقيت القدس
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توفي الشاب محمد أحمد البحيصي ( 23 عاماً)، على إثر حادث سير في شارع الرشيد مقابل مدينة الأسرى وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل "فلسطين أون لاين" أن اللاعب البحيصي كان أحد لاعبي فريق الجلاء وخدمات دير البلح سابقاً.

وفي وقت لاحق، أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، مساء الأربعاء، وفاة الشاب البحيصي سكان دير البلح، من جراء تعرّضه لحادث تصادم من قبل مركبة جيب من نوع "جاغوار" في أثناء قيادته دراجة نارية، على شارع الرشيد مدخل قرب مدينة الأسرى جنوب مدينة غزة.

وذكرت الشرطة أنّه تم حجز المركبة، وتوقيف سائقها (ع.م) 42 عاماً، لاستكمال الإجراءات القانونية.

 يُشار إلى أن هذه حالة الوفاة الثانية خلال ساعات، فقد أعلنت شرطه المرور والنجدة، مساء اليوم، عن وفاة الطفلة (ديما طارق الشياح) 12 عاما، من جرّاء تعرّضها لحادث دهس من قبل مركبة جيب من نوع "كيا" قرب ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#كرة القدم #محمد البحيصي

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