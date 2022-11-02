"عرين الأسود.. زئيرُ النار" ملف يُنشر غدًا في صحيفة فلسطين

تنشرُ صحيفة فلسطين غدًا الخميس ملف "عرين الأسود.. زئير النار" الذي يُسلط الضوء على مجموعة عرين الأسود المقاوِمة في الضفة الغربية المحتلة.

وظهرت مجموعة عرين الأسود العام الجاري في البلدة القديمة بمدينة نابلس، وتكوّنت من مقاوِمين يتبعون عدة فصائل، أقضت بعملياتها مضاجع دوائر صنع القرار الإسرائيلي أمنيا وسياسيا.

ويسلط الملف الضوء على نشأة المجموعة، ومحطات تطور عملياتها، وتأثيرها في تصاعد المقاومة في شمال الضفة وجنوبها، ومواجهتها جيش الاحتلال المدجج بأعتى أنواع الأسلحة، ومحاولات السلطة لإنهاء وجودها.

المصدر / فلسطين أون لاين