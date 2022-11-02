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قطر تضبط عشرات الكؤوس المقلّدة لجائزة كأس العالم

02 نوفمبر 2022 . الساعة 19:35 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الداخلية القطرية الأربعاء أنّها ضبطت أكثر من 140 كأساً مقلّدة لجائزة كأس العالم في كرة القدم، مشيرة إلى أنّ هذه البضائع كان أصحابها يعتزمون بيعها عبر الإنترنت في الإمارة.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر إنّ أجهزتها "تمكّنت من ضبط 144 كأساً مقلداً يماثل كأس بطولة العالم فيفا قطر 2022، في مخالفة لقانون رقم 10 لسنة 2021 في ما يخص تدابير استضافة كأس العالم".

وأضافت أنّ ضبط هذه البضائع المزوّرة تمّ بعد "توفر معلومات تفيد بوجود موقع إلكتروني يروّج لبيع كؤوس تحاكي الشكل الحقيقي لكأس العالم".

وأوضحت أنّه "تمّ التوصل إلى المتهمين، حيث ضبطت بحوزتهم مجموعة من الكؤوس المقلدة، وسيتم استكمال الإجراءات القانونية" بحقّهم.

وذكّرت الوزارة بأن الاتّحاد الدولي لكرة القدم "نشر العديد من الرسائل التوعوية تحذر من استخدام حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بـبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للفيفا".

وفي أيار/مايو تمّ الإعلان عن أول ضبط لبيع منتجات مقلدة على الشبكات الاجتماعية (قمصان وقبعات تحمل شعار كأس العالم 2022).

المصدر / afp
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