قطر تضبط عشرات الكؤوس المقلّدة لجائزة كأس العالم

أعلنت وزارة الداخلية القطرية الأربعاء أنّها ضبطت أكثر من 140 كأساً مقلّدة لجائزة كأس العالم في كرة القدم، مشيرة إلى أنّ هذه البضائع كان أصحابها يعتزمون بيعها عبر الإنترنت في الإمارة.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر إنّ أجهزتها "تمكّنت من ضبط 144 كأساً مقلداً يماثل كأس بطولة العالم فيفا قطر 2022، في مخالفة لقانون رقم 10 لسنة 2021 في ما يخص تدابير استضافة كأس العالم".

وأضافت أنّ ضبط هذه البضائع المزوّرة تمّ بعد "توفر معلومات تفيد بوجود موقع إلكتروني يروّج لبيع كؤوس تحاكي الشكل الحقيقي لكأس العالم".

تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتعاون مع لجنة حماية الملكية الفكرية، من ضبط 144 كأس مقلد يماثل كأس بطولة العالم FIFA قطر 2022، في مخالفة لقانون رقم 10 لسنة 2021 فيما يخص تدابير استضافة كأس العالم فيفا #قطر2022#الداخلية_قطر pic.twitter.com/8RObR67sZO — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) November 2, 2022

وأوضحت أنّه "تمّ التوصل إلى المتهمين، حيث ضبطت بحوزتهم مجموعة من الكؤوس المقلدة، وسيتم استكمال الإجراءات القانونية" بحقّهم.

وذكّرت الوزارة بأن الاتّحاد الدولي لكرة القدم "نشر العديد من الرسائل التوعوية تحذر من استخدام حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بـبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للفيفا".

وفي أيار/مايو تمّ الإعلان عن أول ضبط لبيع منتجات مقلدة على الشبكات الاجتماعية (قمصان وقبعات تحمل شعار كأس العالم 2022).

المصدر / afp