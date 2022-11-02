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التشريعي يبحث مع النائب العام تطبيق القوانين

02 نوفمبر 2022 . الساعة 19:29 بتوقيت القدس
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بحثت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني تطبيق القوانين  وإجراءات النيابة العامة، جاء ذلك خلال زيارة مكتب النائب العام محمد النحال، للاطلاع على سير العمل ومناقشة بعض شكاوى المواطنين.

وضم الوفد رئيس اللجنة القانونية المستشار النائب محمد فرج الغول، ومقرر اللجنة النائب د.مشير المصري، وأعضاء اللجنة النواب د.مروان أبو راس ود.أحمد أبو حلبية، وكان في استقبالهم النائب العام محمد النحال ورئيس ديوان النائب العام حسني الهباش ووكيل النيابة هيثم مهنا.

وأكد النائب الغول على أهمية ودور النيابة العامة في متابعة تطبيق القوانين وتزويد المجلس التشريعي بالملاحظات حولها.

وناقش الطرفان سياسة الباب المفتوح، وبعض شكاوى المواطنين المتعلقة بالنيابة العامة وإجراءاتها.

وفي ختام الزيارة أكد الطرفان على تعزيز التعاون وتوسيعه ليشمل جوانب أكثر مستقبلاً.

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#غزة #فلسطين #المجلس التشريعي #النائب العام

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