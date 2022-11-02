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مخاوف في (إسرائيل) من تزايد نبذها بين طلبة الجامعات الأمريكية

02 نوفمبر 2022 . الساعة 19:30 بتوقيت القدس
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تزود القنصليات الإسرائيلية بتقاريرها الدورية لوزارة الخارجية في "تل أبيب" يومًا بعد يوم، وتشير فيها إلى اتساع دائرة ما وصفته الصحيفة بـ "معاداة السامية في الولايات المتحدة الأمريكية".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أمس، عن عدد من الطلبة اليهود في جامعة ولاية نيويورك في نيو بالتس قولهم إنه تم استعبادهم مؤخرًا من المنظمات الطلابية، زاعمين أنه تمت مهاجمتهم، وذلك بعد توجيه تهم لـ(إسرائيل) بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.

وأوضحت الصحيفة أن حوالي 350 طالبا يهوديا في الجامعة الأمريكية اتُخذت بحقه إجراءات خلال العام الدراسي 2021-2022 أكثرها إجراءات استبعاد الطلبة الصهاينة.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن نصف طلبة الجامعات الأمريكية الذين اطلعوا على نشاط حركة مقاطعة (إسرائيل) "BDS" يؤيدون نشاط الحركة ومقاطعة دولة الاحتلال.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#واشنطن #الاحتلال الإسرائيلي

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