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جامعة بيرزيت: احتجاز أمن السلطة للطلبة انتهاك لحقوق التعليم وحرية العمل السياسي

02 نوفمبر 2022 . الساعة 18:35 بتوقيت القدس
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قالت إدارة جامعة بيرزيت اليوم الأربعاء، إنها تتابع بقلق شديد استمرار احتجاز 7 من طلبتها من قبل أجهزة أمن السلطة.

واعتبر مجلس الجامعة في بيان له، أن تكرار احتجاز طلبة من الجامعة بما فيهم أعضاء من مؤتمر مجلس الطلبة من قبل أجهزة أمن السلطة، ينتهك الحقوق الطبيعية والدستورية للطلبة في التعليم والتعبير عن الرأي وحرية العمل السياسي، خاصة إذا كانت هذه الحالات تتم دون تقديم لوائح اتهام ودون تقديمهم لمحاكمة عادلة وفق الأنظمة والقوانين السارية.

وأشارت إلى أنها تتابع عن طريق محاميها والمؤسسات القانونية ذات الصلة أوضاع طلبتها المعتقلين وتدعو إلى سرعة الإفراج عنهم، أو توفير أسس التوقيف القانونية وضمانات المحاكمة العادلة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

والطلبة المعتقلون هم: قسام حمايل (معتقل منذ ما يزيد على 130 يوماً، ومضرب عن الطعام)، وحاتم حمدان، وأسامة أبو عيد، وإبراهيم بني عودة، وعبد الغني فارس، ومحمود نخلة، وأحمد أبو فرحة. 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#أمن السلطة #بيرزيت #جامعة يبرزيت

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