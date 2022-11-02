وقفة احتجاجية رفضاً لاعتقال مخابرات السلطة المحرر أشرف عصفور

دعت عائلة أبو تركي "أبو سنينة" للوقوف إلى جانب ابنها المهندس أشرف عصفور "أبو تركي" الذي تم اختطافه من قبل جهاز المخابرات.

وأكدت العائلة وفق ما أفادت به "فلسطين أون لاين" على أهمية المشاركة في وقفة احتجاجية مساء اليوم أمام مقر المخابرات العامة في محافظة الخليل.

واعتقلت مخابرات السلطة في الضفة الغربية الليلة الماضية، الأسير المحرر أشرف عصفور، وذلك بعد مداهمة منزله في مدينة الخليل.

واقتادت عناصر من جهاز المخابرات المرشح عن قائمة "القدس موعدنا" أشرف عصفور، إلى مراكز التوقيف التابعة للسلطة.

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، اعتقال أكثر من 40 مواطناً على خلفية سياسية، 4 منهم منذ نحو 150 يوماً، في ظروف اعتقال صعبة، حيث يتعرضون للتعذيب والإهانات والحرمان من زيارات الأهل.

ويواصل عدد من المعتقلين السياسيين الإضراب عن الطعام منذ 39 يوماً في ظروف سيئة، حيث لا يقوون على الوقوف ويتقيأ بعضهم الدم.

والمضربون هم الأسرى المحررون أحمد هريش وقسام حمايل وجهاد وهدان، واعتقلوا إلى جانب منذر رحيب الذي لم يتمكن من الإضراب عن الطعام بسبب وضعه الصحي.

المصدر / فلسطين أون لاين