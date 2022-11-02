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تفاصيل إصابة مانويل نوير بمرض السرطان وخضوعه لعمليات جراحية

02 نوفمبر 2022 . الساعة 17:08 بتوقيت القدس
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تفاصيل إصابة مانويل نوير بمرض السرطان وخضوعه لعمليات جراحية

أعلن حارس المنتخب الألماني وبايرن ميونيخ مانويل نوير الثلاثاء أنه سبق أن أصيب بسرطان الجلد وخضع لثلاث عمليات جراحية ناجحة في وجهه.

وكشف نوير (36 عامًا) عن ذلك من خلال بيان صحفي وفيديو على إنستغرام أعلن فيه عن إطلاق منتج خاص للعناية بالبشرة "نيوكي" إلى جانب مواطنته لاعبة كرة المضرب أنجليك كيربر المتوجة بثلاثة ألقاب كبرى.

قال بطل العالم عام 2014 "كلانا لدينا قصة شخصية للغاية عندما يتعلق الأمر بأمراض الجلد. أنجليك مصابة بفرط التصبُّغ الناتج عن الشمس وفي حالتي سرطان الجلد في وجهي، والذي خضعت على إثره لثلاث عمليات جراحية".

وتابع "لهذا السبب أولينا اهتمامًا خاصًا لعدم تجاهل أي أمر يتعلق بالحماية من أشعة الشمس: لأنني أتدرب في الخارج طوال الوقت وأحب أيضًا قضاء وقت فراغي في الطبيعة".

ويغيب نوير عن بايرن ميونيخ منذ أوائل تشرين الاول/الماضي بسبب إصابة في الكتف، لكن مدربه يوليان ناغلسمان ألمح إلى أن الحارس قد يعود أمام المضيف هرتا برلين في الدوري السبت، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق كأس العالم.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#المانيا #نوير

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