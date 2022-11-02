وظائف شاغرة في شركة مصانع العودة

إعلان توظيف صادر عن شركـــة مصانـع العـودة تعلن فيه عن وظائف شاغرة بغزة وذلك على النحو التالي:

أولاً : مطلوب محـاسب - فرع غـزة

الوصف الوظيفي:

•أن يكون من سكان مدينـة غـزة.

•المظهر الحسن واللباقة في الحديث.

•أن يمتلك خبرة سابقة في المجـال.

• إلمام تام بمبادئ المحاسبة والإدارة المالية وبرامج المحاسبة ( الأصيل، .. )

•الخبرة في مجال تسجيل القيود المحاسبية والمالية والقدرة على إعداد التقارير اليومية وترحيل القيود المحاسبية.

• لديه رخصة قيادة من نوع ( تجاري ) سارية المفعول .

ثانياً : مطلوب موظف تسويق ومبيعـات - غـزة

الوصف الوظيفي:

•أن يكون من سكان مدينـة غـزة.

•المظهر الحسن واللباقة في الحديث والقدرة على الإقناع.

•أن يمتلك خبرة سابقة في المجـال.

• ترويـج مـنتجات الشـركة إلى الزبائن الحاليين وجـذب زبائن جـــدد.

• معرفة كافة المعلومات المتعلقة بالمنتجات وتقديم شرح وافٍ عنها للزبائن.

• لديه رخصة قيادة من نوع ( تجاري ) سارية المفعول .

طريقة التسجيل

- للتسجـيل لوظـيفة محـــاسـب - غـزة من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/scdQKhkvrfi81SzT9

- للتسجـيل لوظـيفة تسويق ومبيعـات - غـزة من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/MJVj614swB8Nec8Q7

- نتمنى التوفيق لجميع المتقدمين.