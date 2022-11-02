وظائف شاغرة في شركة مصانع العودة

إعلان توظيف صادر عن شركـــة مصانـع العـودة تعلن فيه عن وظائف شاغرة بغزة وذلك على النحو التالي:
أولاً : مطلوب محـاسب - فرع غـزة
الوصف الوظيفي:
•أن يكون من سكان مدينـة غـزة.
•المظهر الحسن واللباقة في الحديث.
•أن يمتلك خبرة سابقة في المجـال.
• إلمام تام بمبادئ المحاسبة والإدارة المالية وبرامج المحاسبة ( الأصيل، .. )
•الخبرة في مجال تسجيل القيود المحاسبية والمالية والقدرة على إعداد التقارير اليومية وترحيل القيود المحاسبية.
• لديه رخصة قيادة من نوع ( تجاري ) سارية المفعول .
ثانياً : مطلوب موظف تسويق ومبيعـات - غـزة
الوصف الوظيفي:
•أن يكون من سكان مدينـة غـزة.
•المظهر الحسن واللباقة في الحديث والقدرة على الإقناع.
•أن يمتلك خبرة سابقة في المجـال.
• ترويـج مـنتجات الشـركة إلى الزبائن الحاليين وجـذب زبائن جـــدد.
• معرفة كافة المعلومات المتعلقة بالمنتجات وتقديم شرح وافٍ عنها للزبائن.
• لديه رخصة قيادة من نوع ( تجاري ) سارية المفعول .
طريقة التسجيل
- للتسجـيل لوظـيفة محـــاسـب - غـزة من خلال الرابط التالي:
https://forms.gle/scdQKhkvrfi81SzT9
- للتسجـيل لوظـيفة تسويق ومبيعـات - غـزة من خلال الرابط التالي:
https://forms.gle/MJVj614swB8Nec8Q7
- نتمنى التوفيق لجميع المتقدمين.