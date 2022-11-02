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"حماس" تهنئ الجزائر قيادةً وشعبًا في ذكرى ثورة الفاتح

02 نوفمبر 2022 . الساعة 14:17 بتوقيت القدس
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هنأت حركة المقاومة الإسلامية  "حماس" الجزائر حكومةً وشعبًا بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة الفاتح والتي اندلعت في الأول من نوفمبر 1954.

وقالت في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: "إنّ الثورة الجزائرية شكّلت بصمودها واستمراريتها، إلهامًا لشعوب الأمة التوّاقة إلى الحرية والاستقلال من براثن الاستعمار".

وأضافت: "إننا إذ نستذكر في هذه المناسبة كفاح الشعب الجزائري العظيم، وتضحيات شهدائه ومجاهديه الأبطال، الذين ارتقوا على طريق التحرير والاستقلال، فإنّنا نُعبّر عن اعتزازنا وتقديرنا لدعم الجزائر قيادةً وشعبًا، لنضال شعبنا الفلسطيني، ووحدته، ومقاومته في وجه الاحتلال الصهيوني الغاشم".

ودامت الثورة التي قامت بقيادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية لـ 7 سنوات ونصف واستُشهد فيها أكثر من مليون ونصف المليون جزائري، حتى نجحت  في تحقيق أهم أهدافها بحصول الجزائر على استقلاله في 5 يوليو 1962.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الجزائر #تهنئة #الثورة الجزائرية

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