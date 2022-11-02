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طلب إضافة عضوين للجنة تسيير أعمال نادي خدمات الشاطئ

02 نوفمبر 2022 . الساعة 13:34 بتوقيت القدس
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لجنة تسيير أعمال نادي الشاطئ
غزة / مؤمن الكحلوت:

تقدمت لجنة تسيير الأعمال بنادي خدمات الشاطئ بطلب للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، باضافة عضوين للجنة، التي ينتهي عملها مع نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وتنتظر اللجنة الموافقة على إضافة الدكتور عميد عوض، وكذلك حسام حرب للجنة التسيير، لاستلام مهمتهما رسمياً.

وجاء اختيار عوض وحرب، عقب اجتماع اللجنة مع أعضاء الجمعية العمومية الأسبوع الماضي، وتم التوافق على انضمامهما للجنة التي تقود النادي، برئاسة الكابتن عماد التتري.

وسبق للدكتور عوض أن عمل في مجلس الإدارة لسنوات عديدة، وكان الرئيس السابق للنادي، وشغل حرب نائب الرئيس في الإدارة السابقة.

يُذكر أن اللجنة تضم في عضويتها ( عماد التتري، وبشير عطاالله، ونور أبو حسنين، ومحسن المدهون، وهاني الطناني)

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#نادي الشاطئ #لجنة تسيير

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