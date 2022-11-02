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احباط تهريب 120 فرش حشيش برفح

02 نوفمبر 2022 . الساعة 13:31 بتوقيت القدس
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المخدرات المصادرة من بحر محافظة رفح

أحبطت إدارة الشرطة البحرية، فجر اليوم الأربعاء، محاولة تهريب 120 فرش حشيش إلى قطاع غزة عبر الحدود البحرية لمحافظة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت البحرية في تصريح صحفي، أنها تلقت معلومات بوجود كمية من المواد المخدرة في عرض البحر معدة للتهريب إلى داخل قطاع غزة، لافتةً إلى أنها تابعت الإشارة على الفور وباشرت البحث والتحري.

وأشارت إلى أنها سّيرت قوة من خفر وأمن السواحل لإجراء عمليات البحث في عرض بحر منطقة رفح، حيث تم ضبط الكمية المذكورة طافية على وجه الماء على بُعد 10 أميال بحرية من الشاطئ.

ولفتت أنه تم التحرز على الكمية المذكورة وإحالتها إلى إدارة مكافحة المخدرات لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية، في حين تستمر عمليات المتابعة لتفاصيل وحيثيات عملية التهريب لضبط من يقف خلفها.

من جانبه، أكد مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، أن الشرطة تقف سداً منيعاً أمام كل محاولات تهريب المواد المخدرة عبر جميع منافذ قطاع غزة، البرية والبحرية.

وكرم اللواء "صلاح" قيادة الشرطة البحرية في مكتبه؛ تقديراً لجهودها في كشف عملية التهريب وإحباطها، مشددًا على أن الشرطة البحرية مستمرة في التأمين والمراقبة الحثيثة للشريط الساحلي لقطاع غزة؛ لمنع أي محاولات للتهريب وتهديد أمن وسلامة المجتمع.

وأثنى على جهود "البحرية" وجهود جميع إدارات جهاز الشرطة ومكوناته، التي تعمل باستمرار على تعزيز استقرار الحالة الأمنية وحفظ السلم الأهلي والمجتمعي

المصدر / فلسطين أون لاين
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#رفح #الشرطة البحرية #تهريب #فرش حشيش

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