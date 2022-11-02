"كاشف الغاز".. مشروع فلسطيني ينافس عربيًّا على جائزة "النيزك"

القدس المحتلة - غزة/ هدى الدلو:

باسم فلسطين، تتنافس الطالبة المقدسية غزل الجمل عربيًّا للحصول على جائزة مؤسسة "النيزك" في مدينة دبي عن مشروعها "كاشف الغاز".

وتأهل مشروع غزل (15 عامًا) إلى مرحلة التصفيات النهائية على مستوى الوطن العربي وذلك بعد حصول مشروعها على المرتبة الأول فلسطينيًّا بمشروع يهدف إلى حل مشكلة تسرب الغاز في المنازل، والذي يقتل بصمت المئات سنويًّا لا سيما في فصل الشتاء.

تقول لصحيفة "فلسطين": "جاءت الفكرة بعد سماعي عن حوادث اختناق بفعل تسرب الغاز داخل البيوت، وأحيانًا يكون الأطفال وحدهم في البيت ولا يعرفون كيف يتصرفوا حيال ذلك، فكانت فكرة مشروع كاشف الغاز حلًّا لتجاوز تلك المشكلة".

وتُوضّح غزل أنّ فكرة المشروع تقوم على تثبيت جهاز في أيّ مكان داخل البيت، وفي حال تسرُّب الغاز من الأنبوبة يعطي المستشعر أو المجس إشارة للمحرك المرتبط بشباك ويعمل على فتحه لتأمين خروج الغاز وتجدُّد الهواء ودخول الأكسجين، وبذلك يتم تجاوز حوادث الاختناق والحرق في البيت وبين أفراد الأسرة.

ويتكون الجهاز من محرك وقطعة حساسة للغاز وبمجرد أن يصلها رائحة الغاز تعطي أمرًا للمحرك، ويمكن وضعه في أيّ مكان بالبيت، وجهاز واحد يكفي للبيت.

وتتيح مسابقة النيزك الاختيار المنافسة على الابتكارات أو الأبحاث العلمية، وتقول غزل إنها اختارت التنافس على الابتكارات.

وتشير إلى أنها تأهلت للنهائيات من بين 7000 طالب من مختلف مدارس فلسطين، تأهل منهم 46 للمرحلة الثانية، وتم اختيار مشروعها ضمن 7 مشاريع للتصفيات النهائية على مستوى الوطن العربي.

واستغرقت غزل شهرين لإعداد مشروعها، حيث بدأت بجهاز أولي وفيما بعد عملت على تطويره، وستعمل على خطة جديدة للمنافسة النهائية.

وواجهت غزل صعوبة في الحصول على الأدوات والمعدات اللازمة للمشروع، وإيجاد لوحة التجميع الخاص بالجهاز، وضيق الوقت كون المشروع مرتبط بالمسابقة.

وتطمح الفتاة المقدسية بأن يكون لمشروعها بصمة عالمية وحلا لمشاكل تسرب الغاز الذي تكثر حوادثه في فصل الشتاء، لارتباطه باستخدام سخانات المياه والتدفئة.

ووجهت غزل شكرها لكل من وقف بجانبها وساندها من معلمين ومديرة المدرسة، وعائلتها التي قدمت لها الدعم.

وتعد النيزك مؤسسة علمية تربوية تأسست في القدس عام 2003، وهي جمعية غير ربحية وغير حزبية متخصصة في التعليم والإرشاد والبحث في مجالات العلوم الطبيعية والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وغيرها من العلوم التربوية والتطبيقية، والتدريب المهني والتقني (TVET) وتوجيهها جميعًا نحو الريادة والابتكار.

وتتضمن رسالة مؤسسة النيزك تطوير كفايات المجتمع الفلسطيني العلمية والتكنولوجية والريادية والهندسية والمهنية، وخلق فرص اقتصادية واجتماعية واعدة من خلال المبادرة والتطوير والتصميم والتنفيذ لبرامج متخصصة توفر بيئة ملهمة ومحفزة على الإبداع والتميز.