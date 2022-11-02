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اتحاد كرة القدم يحدد فترة الانتقالات الشتوية وموعد انطلاق مرحلة الإياب

02 نوفمبر 2022 . الساعة 13:11 بتوقيت القدس
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تحديد فترة الانتقالات الشتوية وموعد انطلاق مرحلة الإياب

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مواعيد انطلاق مرحلة إياب دوري الدرجتين الممتازة والأولى، وموعد إياب الدرجة الثانية بفرعي غزة والشمال والوسطى والجنوب.

وحدد الاتحاد موعد انطلاق دوري الدرجة الثالثة، بالإضافة لفترة الانتقالات الشتوية.

وجاءت المواعيد المعلن عنها على النحو التالي:

- انطلاق دوري الدرجة الثالثة الفرعين يوم الجمعة الموافق 9/12/2022

- انطلاق مرحلة إياب دوري الدرجة الثانية للفرعين يوم الجمعة الموافق 9/12/2022

- انطلاق مرحلة إياب دوري الدرجتين الممتازة والأولى يوم الجمعة الموافق 23/12/2022

- فترة القيد الشتوي لأندية الدرجتين الثانية والثالثة خلال الفترة من 15/11/2022/ وتنتهي 1/12/2022

- فترة القيد الشتوي لأندية الدرجتين الممتازة والأولى خلال الفترة من 20/11/2022 وتنتهي 5/12/2022

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#اتحاد كرة القدم #فترة الانتقالات الشتوية #موعد انطلاق مرحلة الإياب

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